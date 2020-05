Il Coronavirus ha messo in ginocchio il bel paese per settimane e settimane. Tutti abbiamo dovuto rispettare il lockdown e il 'coprifuco' attuato per ridurre i contagi e gli affollamenti negli ospedali. Adesso però, da una settimana, è scattata la tanto decantata Fase 2. Una fase post lockdown che però non è stata presa bene da tutti. Tra movida incontrollate, feste e risse tutto il sacrificio fatto potrebbe essere vanificato. Una situazione senza controllo.



Con questi assembramenti nelle città di questo weekend, sorge spontanea così una provocazione: riaprire gli stadi al pubblico. Ovvio, lo ripetiamo, si tratta solamente di una provocazione, ma è necessario aumentare i controlli anche in questa seconda fase dell'epidemia da Coronavirus, per non ricadere in una seconda ondata. A questo si aggiunge la tanta ipocrisia di alcune persone che settimane fa caldeggiavano lo stop dei campionati, e nel weekend appena concluso erano invece in piazza nelle varie movide. Insomma, ci vuole maggior controllo e maggiore consapevolezza da parte di tutti, per uscire definitivamente da questa situazione.