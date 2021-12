Dopo la sconfitta subita contro il Bologna,ha parlato del trattamento riservato dagli avversari a: "Se fossi in lui inizierei a pensare di lasciare la Serie a, mi sento male per lui per quello che ogni volta deve subire". Mourinho parla dei tanti falli commessi ai danni di Zaniolo: "Sta diventando impossibile per lui, si sente chiaramente in tutti gli atteggiamenti che hanno nei suoi confronti". Nel prossimo turno la Roma affronterà l'Inter e Mourinho dovrà fare a meno di Karsdorp e Abraham, entrambi diffidati e ammoniti: "Devo inventarmi una squadra per sabato, menomale che ho tolto Mancini, magari sarebbe stato ammonito anche lui".