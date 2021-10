Manca ancora qualche giorno a, maè già proiettato alla sfida ai bianconeri all'Allianz Stadium. Il lavoro prosegue e lo Special One ha raccontato, attraverso il suo profilo Instagram, l'avvicinamento al match. Con un ospite... speciale: un drone, utilizzato per preparare gli schemi in campo. In un video si vede Mourinho armeggiare con il drone, insieme a un tecnico. "È calcio, è allenamento. È lavoro - ha scritto sotto il video - non è divertimento". Mourinho, che con ogni probabilità recupererà Pellegrini (febbricitante), potrebbe invece perdere per infortunio Abraham.