Nella gara di domenica contro laJosenon sarà in panchina. Il tecnico dellaè stato espulso ieri al minuto 46 della gara contro la Cremonese. In seguito ad uno scambio di vedute con il IV uomoo. Per il mister anche una. Un discorso che esula dall’indagine della Procura e che comunque sarà oggetto di ricorso da parte del club. Per ora ci sarà Foti in panchina che è un vero e proprio talismano per la Roma. Con lui i giallorossi non hanno ancora perso.