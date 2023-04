Nella gallery, tutti gli episodi che fanno di Mourinho l'antijuventino per eccellenza.

E' più forte di lui, non riesce a rimanere indifferente al mondo Juve e a ciò che accade ai bianconeri. L'ultimo attacco è arrivato ieri, quando il portoghese si trovava a Torino ma non per affrontare la Juve ma i granata. Niente da fare, l'aria del capoluogo piemontese ha resuscitato in José il suo 'malessere' sportivo nei confronti dei bianconeri.le parole dell'allenatore giallorosso in riferimento alla possibilità che venga annullata la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus. Ma non è la prima volta in stagione (e ovviamente nella sua carriera) che Mourinho usa toni polemici contro la vecchia signora.