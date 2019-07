José Mourinho e il futuro in Italia: a Sky Sport, l'allenatore portoghese - accostato anche alla Juventus nella lunga corsa al successore di Massimiliano Allegri, poi chiusa dall'approdo di Maurizio Sarri - non chiude le porte a un possibile ritorno in Serie A dopo la vittoriosa esperienza all'Inter. "L'Italia potrebbe essere, un giorno, una possibilità? Sì, sì, certamente sì", le parole di Mou a domanda diretta. Oggi era a Wimbledon ad assistere alla gara dell'amico Nadal: "Ai tempi di Madrid venivo tante volte e ho conosciuto Nadal e Feliciano Lopez. Poi a Londra anche Murray, al centro di allenamento al Chelsea. Ed oggi ho conosciuto per la prima volta Fabio Fognini, che non avevo mai conosciuto personalmente. Ci siamo divertiti un po’ insieme".