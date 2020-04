L'allenatore portoghese del Tottenham, José Mourinho ha dichiarato a Sky Sports UK: "Mi manca il calcio e tutto il mio mondo, ma dobbiamo essere pazienti perché questa è una lotta che dobbiamo combattere tutti insieme. Tornando a giocare a calcio si vedrebbe la luce in fondo al tunnel, sarebbe una cosa buona per tutti riuscire a finire il campionato. Gli stadi non saranno vuoti nemmeno a porte chiuse, perché sappiamo che ci guarderanno milioni di persone in tv".