Le parole di Joséa A Bola:"La mia partenza dalla Roma? Non c'è nulla di preoccupante in questo. E' difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato. Questa è l'unica cosa strana. Pinto? Le sue interviste non mi interessano affatto, non perdo tempo a leggerle o ad ascoltarle. Non ho il minimo interesse. Lavorerà di nuovo con me? No, certamente no. In questo caso non è possibile".