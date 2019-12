José Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Tottenham contro il Brighton. Il tecnico portoghese ha spiegato le difficoltà della rincorsa alla Champions League: "In Italia, dopo Calciopoli, quando la Juventus fu retrocessa in Serie B, ci furono altre squadre che restarono in Serie A, ma vennero penalizzate. Alcune squadre cominciarono il campionato con -12, -10 punti, in base al loro coinvolgimento nello scandalo. Alla fine di quella stagione fu chiaro quanto le penalizzazioni avessero influito sul campionato di quelle squadre. Bene, io al Tottenham ho cominciato con -12 dalla Champions League. E' difficile colmare una distanza di 12 punti, ma restiamo lì, a contatto, adesso siamo a -3. Dalla prossima stagione, partendo tutti da zero punti, sarà un'altra storia. I giocatori sanno che è difficile e lo sentono, ma siamo qui per lottare e crederci".