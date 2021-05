Sembrava destinato a diventare il nuovo allenatore della Roma, ma alla fine non ha potuto nulla di fronte al fascino esercitato da Jose Mourinho. Maurizio Sarri sembrava in pole position anche rispetto agli altri profili portoghesi vagliati dal general manager giallorosso Tiago Pinto. Come racconta la Gazzetta dello Sport, venerdì era previsto un incontro tra Pinto e Fali Ramadani, procuratore dell'allenatore tuttora a libro paga della Juventus. Ma il colpo di teatro l'avevano organizzato gli stessi Friedkin, che pur apprezzando Sarri avevano preso contatti con Mourinho già prima dell'andata delle semifinali di Europa League. E quando lo Special One si è detto disponibile a trattare, non c'è stata agenda Pinto-Ramadani-Sarri che tenesse. Chissà che ora Sarri non vada proprio al Tottenham, ultima squadra allenata da Mourinho...