Dopo una prima fase di attivismo, la Roma attende che cada una pedina del domino per regalare a Mourinho il terzo colpo in entrata. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport ci sarebbe stato un contatto tra lo Special One e Boubacar Kamara, centrocampista francese in rotta con il Marsiglia, accostato anche alla Juventus. Sul giocatore, però, sarebbe piombato anche il Manchester United.