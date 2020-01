C'è Cristian Eriksen sul mercato e fa gola un po' a tutti. Il trequartista del Tottenham è un possibile colpo a parametro zero per l’estate, visto che il suo contratto scadrà a giugno, con Juve, Inter, Manchester United e Real Madrid che ci pensano. Per l'estate e per subito. Serviranno circa 20 milioni di euro per prenderlo già a gennaio e circa 10 milioni di euro di ingaggio.



MOURINHO – Intanto, Josè Mourinho, tecnico del Tottenham, ne ha parlato così in conferenza stampa: “Non so se partirà a gennaio. Al momento può trovare un accordo con un club per la fine della stagione, un’altra opzione è la partenza a gennaio. Un’altra possibilità è quella che lui rimanga”.