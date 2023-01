a parlato nel post partita di Roma-Fiorentina e ha raccontato un retroscena s: "Doveva rientrare l'1 gennaio dalle vacanze. Gli ho detto che senza di lui non avremmo battuto il Bologna e che secondo me doveva rientrare il 29 dicembre. Mi ha richiamato dicendomi che sarebbe partito il 27 per essere all'allenamento a Trigoria il 28".