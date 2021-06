Al Late Show di James Corden, José Mourinho ha parlato di Superlega e di Harry Kane.



SUPERLEGA - "Sapevo che il progetto era in preparazione e che sarebbe uscito. Il modo in cui le persone hanno reagito è stato incredibile. Sono un amante del calcio. Mi sono emozionato per quella reazione".



KANE-RONALDO - "Se mi è piaciuto lavorare con Harry? Mi è piaciuto molto. Amo la sua partnership con Son. Sì, ma quando lavoro con questi ragazzi vincevano titoli. Si tratta di eredità. L'eredità riguarda le medaglie. Ma chi lo sa? In cinque settimane Harry potrebbe essere un campione europeo. Penso che debba giocare dove è felice. E penso che sia felice in Inghilterra. È un ragazzo molto da Premier League".