In conferenza stampa, José Mourinho ha affrontato il tema della Superlega:"Io sono allenatore della Roma e la posizione della Roma è anche la mia. Non commenterò, ho tanta esperienza nel calcio e l’ho vissuto in differenti momenti ma non voglio nessuna analisi o pubblica. La posizione della Roma è chiara e io sono l’allenatore della Roma". Il club giallorosso nella giornata di ieri ha comunicato il proprio appoggio alla Uefa, attaccando il progetto della Superlega.