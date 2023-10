L'allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha parlato nella conferenza stampa odierna anche del tema legato al calcioscommesse.'Io ho parlato con i miei, con Zalewski abbiamo riso un po’ perché sono stato il primo a parlare con lui e non sapeva nemmeno cosa fosse uscito. Poi ho parlato di nuovo qui con lui ed El Shaarawy. Sono felice e tranquillo. Sono un po’ triste che in Portogallo c’è stata una prima pagina “un giocatore di Mourinho nelle scommesse sul risultato”. E’ un danno all’immagine dei giocatori se non sono colpevoli. Loro hanno sufficiente rapporto con me per dirmi la verità anche se poteva essere brutta. Mi fido di loro. La Roma che di solito non fa comunicati ufficiali, lo ha fatto. Se lo ha fatto è perché siamo tutti tranquilli. La situazione degli altri sarà legale, aspettarsi fidarsi della giustizia e se qualcuno ha sbagliato paga, di solito'.