Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Roma, Josè Mourinho ha risposto anche a una domanda conprotagonista. In sala stampa gli hanno chiesto se il portoghese più importante della Serie A, CR7, deve preoccuparsi di lui. E Mou ha risposto così: "Ronaldo non deve preoccuparsi di me perché non faccio il difensore centrale. Sono troppo scarso e troppo vecchio per giocare contro di lui".