José Mourinho nell'intervista rilasciata a Federico Buffa Talks, ha parlato del soprannome che tutti nel passato gli hanno dato, complimentandosi con Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti: "Non ho mai detto che sono lo Special One ma uno speciale. Ci sono tanti allenatori "speciali" come Allegri e Ancelotti. Vedi la storia di uno e dell'altro. Non lo dico perché mi piacciono e sono miei amici. C'è qualcuno che dice che Max è scarso però purtroppo per loro Carlo vince e Max vincerà ancora sicuramente"