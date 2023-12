L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa anche su Leonardo Bonucci.‘Sull’influenza dei tifosi su Bonucci, ti dico che il cuore del club sono i tifosi, poi c’è la proprietà che è sovrana. Il cuore del club sono i tifosi, se fai qualcosa che piace ai tifosi alimenti la passione e l’amore, se fai qualcosa che non piace ai tifosi non va fatta’.