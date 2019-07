José Mourinho non ha dubbi: "L'Inter deve vincere quest'anno". In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese ha dichiarato: "II calcio mi manca molto. Mi mancano l’adrenalina, il campo, il mio lavoro. Il calcio è il calcio. Previsioni per la Serie A? L’Inter quest’anno deve vincere, di sicuro".



FUTURO -"In questo momento sto studiando il tedesco perché mi manca questa lingua. Parlo inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano. Poi, certo, non escludo nulla, neppure la Germania".