Tre partite al record di Allegri per Mourinho. ​Nell’era dei 3 punti Mou è già sul podio con una striscia di 39 incontri; ha scavalcato Capello, che fra il 2000 e il 2002 ne mise insieme 38, restando imbattuto sia nel campionato vinto con la Roma sia in quello successivo; e gli mancano solo 2 partite per raggiungere Allegri, arrivato a 41 con la Juventus prima di vedersi fermare dalla Lazio, nel 2017, con la doppietta di Immobile e il rigore parato da Strakosha a Dybala al 96’.