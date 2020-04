José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato così a Sky Sports: “Sarebbe un bene per il mondo del football, per la Premier League per tutti giocare le ultime 9 partite che restano da qui alla fine. Si giocherebbe senza tifosi, ma mi piace pensare che il calcio non si giochi mai a porte chiuse, ci sono milioni di appassionati che ci guardano grazie alle tv".