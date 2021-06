Intervistato dal Times, il nuovo allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Ronaldo? Ha 36 anni ed è stato ancora il capocannoniere della Serie A la scorsa stagione con 29 gol con la maglia della Juventus. Questo ti dice quanto abbia adattato il suo gioco da attaccante. Non lo vedi allargarsi con la palla sulle fasce, fare diagonali e attaccare con i suoi classici dribbling, ma può ancora risolvere le partite e segnare molti gol. Rifinisce in maniera pazzesca. Il Portogallo ha tanti giocatori che creano: Diogo Jota, Bernardo Silva e Bruno Fernandes. Cristiano, soprattutto in nazionale, gioca da numero 9 con un po’ di libertà di movimento. Un giocatore come lui sarà sempre protagonista. Gli altri giocatori lo sanno. La domanda è come lo percepiscono”.