José Mourinho si gode la sua stagione lontano dai campi, ma vicino alle telecamere. Da opinionista per Sky Sport Uk, passando per la trasmissione sportiva portoghese 11, in cui il tecnico portoghese ha commentato l'ultima mirabolante prestazione di Ronaldo con la maglia lusitana.



LE SUE PAROLE - "Quello che fa non mi sorprende. A 34 anni, è un giocatore di punta, che milita in una squadra di alto livello, con grandi ambizioni. Non sono sorpreso perché, in termini genetici, è un caso di studio, anche in termini di mentalità. Cristiano è un fenomeno. È qualcuno che pensa solo a vincere e fare di più e meglio. Pertanto, ciò che fa non mi sorprende per nulla. Penso che quando Ronaldo avrà 50 anni, sarà a casa e la FIFA lo inviterà a una partita di leggende, giocherà e segnerà un goal. Sarà così".