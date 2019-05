José Mourinho si è “auto-escluso” dalla lista dei candidati per la panchina della Juventus. A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS, secondo cui il tecnico portoghese ha preferito tirarsi indietro nonostante le aperture arrivate da Torino. Il rapporto con Cristiano Ronaldo è tornato ad essere ottimo e lo stesso portoghese avrebbe apprezzato l’ipotesi di un Mou bianconero: il passato interista, tuttavia, avrebbe spinto l’allenatore verso il “no”. Mourinho vive ancora a Londra, la città in cui è tornato da quando è stato esonerato dal Manchester United, e da lì prenderà la decisione sul proprio futuro.