Ricordate il gesto delle manette di? Eccoli di nuovo protagonisti, José e l'arbitro Tagliavento. Ieri si sono incontrati a Trigoria, dov'è andata in scena l'amichevole tra la Roma e la Ternana. L'ex Arbitro di Serie A, infatti, è il vicepresidente del club umbro. Non sono tornati sulla controversia di ormai oltre dieci anni fa: era Inter-Sampdoria 0-0 del febbraio 2010 e Mou era finito su tutte le prime pagine per il gesto delle manette, sottolineando gli errori dell'arbitro di Terni.