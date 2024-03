Intervenuto ai microfoni di A Bola, l’ex allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quanto affermato qualche giorno fa da Tiago Pinto.‘Le interviste al signor Tiago Pinto, sinceramente, non perdo un secondo né a leggerle né ad ascoltarle, non mi interessano per niente. Ciò che dice o pensa mi dice poco, per non dire nulla. Non ho alcun interesse. Difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato. Questa è l'unica cosa strana’.