José, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Cska Sofia: "Ho parlato ai giocatori di un esempio che ho vissuto io: ero allenatore dello United in Champions, sia noi che la Juventus eravamo già qualificati per gli ottavi di finale. Per chiudere primi, però, la Juve non doveva vincere contro lo Young Boys e noi dovevamo vincere col Valencia. Noi non ci abbiamo creduto... Abbiamo pensato ‘La Juve vince facile’, questa partita non ha significato".