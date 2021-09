José, allenatore della Roma, parla al canale YouTube della Serie A: "Questo non è il progetto Friedkin, non è il progetto Tiago Pinto, non è il progetto Mourinho, è il progetto Roma. Conosco i tifosi, conosco la piazza e se pensate che il progetto sia 'arrivo domani e vinco dopodomani' non è la strada giusta. Questo è un progetto in cui i proprietari vogliono lasciare un'eredità, vogliono fare qualcosa di molto importante per il club in modo molto sostenibile. Vogliamo che la Roma abbia successo nel futuro"."D​avvero incredibile che negli ultimi 20 anni non ci siano stati molti momenti, per gioire ed esultare insieme. Ma quella passione non è mai svanita. E' molto facile essere un grande sostenitore di una squadra che vince continuamente, un'altra cosa è essere tifoso in questo tipo di situazione, questo per me significa molto. Spero che la squadra diventi il riflesso di ciò che sono".