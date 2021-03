1









José Mourinho, in conferenza stampa, ha parlato del passaggio del turno della sua ex squadra, il Porto, ai danni della sua ex rivale, la Juventus: "Non ho nulla da dire sulle riforme proposte da Andrea Agnelli. L'unica cosa che posso dire è che sono sempre legato al mio passato. E il Porto è una parte importante del mio passato. E' stata una grande serata per il Porto e sono molto felice per loro".