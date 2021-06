"Ho pensato lo stesso della sua squadra, il Tottenham, ma non è andata come previsto. Siamo favoriti per il nostro status di campione del mondo". Non l'ha presa bene, Didier Deschamps, la dichiarazione fatta da José Mourinho sulla sua Francia, definita non solo favorita ma obbligata alla vittoria "perché altrimetni sarebbe un fallimento". Dunque, prime schermaglie tra i due tecnici. E l'Europeo dista ancora qualche giorno...