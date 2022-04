L'allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa, dove ha parlato anche della situazione legata a Niccolò Zaniolo, in cui si è lasciato andare anche ad un commento particolare.



'Non vedo questo tipo di domande con altri allenatori o altri club. Zaniolo è andato in panchina con la Lazio perché abbiamo adottato una strategia diversa per vincere una gara. Non c'è storia. Dopo va in Nazionale e quello che è successo non lo commento. E' arrivato qui il giovedì mattina con il problema ai flessori. Non si è allenato ieri, venerdì e oggi e dunque non c'è storia. Non vedo chiedere ad Allegri perché non gioca Bernardeschi o Peppino'.