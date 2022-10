Durante la conferenza stampa odierna, l'allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato anche del feeling che si è instaurato tra Paulo Dybala e i suoi nuovi compagni.'I calciatori bravi possono sempre giocare insieme, non è mai un problema. Per alcuni fenomeni sembrava impossibile far giocare insieme Zaniolo, Dybala, Pellegrini e Abraham, poi quando li abbiamo schierati la cosa ha funzionato molto bene'.