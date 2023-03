Le parole dia Dazn:SOSPENSIONE - "C'è un processo in corso non devo parlare. Voglio solo lavorare in pace, sono con la mia squadra ed è quello che mi interessa, cercare di aiutare i miei".PELLEGRINI - "Ha avuto dei problemi ma ha giocato praticamente sempre, vediamo come sta, se può fare 90'. Abbiamo anche una partita giovedì vediamo come reagisce".DYBALA - "Ci sono giocatori che giocano contro le ex e non fa niente, dal punto di vista emozionale capiscono in maniera professionistico. Non so, non ho parlato con lui, ha già giocato a Torino che era più difficile. Un ragazzo con tanta esperienza, non credo sia un problema giocare contro la ex squadra".