Altro giro, altra polemica per José. Il tecnico della Roma parla così contro Renzo Ulivieri, reo di avergli rimproverato l'atteggiamento avuto contro l'arbitro Chiffi:"La critica più forte che ho ricevuto è stata la mia gioia più grande, perché è stata fatta da una persona con tre anni di squalifica per scommesse - spiega lo Special One - solo in Italia una persona così può avere una posizione istituzionale importante, essere criticato da uno così mi dà gioia, perché mi dà la certezza che sono di un pianeta diverso".