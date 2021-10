Jose Mourinho ha ottenuto quello che voleva. Almeno così sembrerebbe. Nella settimana della disfatta in Conference League (ko 6-1 in Norvegia col Bodo Glimt), delle dichiarazioni pubbliche sulla scarsa qualità delle riserve a disposizione e degli sfoghi in spogliatoio ("Non giochereste nemmeno in Serie B", la riporta così il CorSport), la proprietà americana della Roma, secondo Calciomercato.com ha acconsentito a mettere mano al portafogli nel mercato di gennaio.