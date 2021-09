Joséparla alla vigilia della sfida della Roma contro il Sassuolo.- "È un problema da tanti anni. È difficile trovare una soluzione, ci sono degli interessi diversi dei club e delle nazionali. Interessi diversi delle istituzioni, io ho deciso da tempo di non sprecare tempo per cose che non posso controllare. Non è facile accettare che un giocatore ha giocato giovedì alla mezzanotte e che arriva a Roma sabato mattina, ma siamo fortunati che è solo uno. Ci sono altri club con situazione più complicati. Ho deciso di non piangere e di essere positivo. Non c'è altro da fare".- "Zaniolo? Il club è stato cauto lo scorso anno perché già si parlava che si poteva allenare con la prima squadra ed essere convocato per l'Europeo. Nicolò ha aspettato con maturità, quando lui è tornato a lavorare con noi non è entrato subito con la squadra. Io per diverse ragioni non potevo venire in Italia prima del primo luglio, ma dei miei collaboratori sono stati qui per lavorare con lui. Già lo scorso anno con Paulo Fonseca la Roma ha lavorato per Zaniolo. L'evoluzione poi è stata positiva quello che doveva fare era andare oltre le cicatrici "emozionali". Ha avuto il suo tempo, ha lavorato bene in preseason, ha completamente dimenticato il problema avuto. Ha fiducia nel suo corpo e sta bene. Avere nella sua stessa posizione sia Nico che Carles Perez è fantastico. Giocare da nove? Mancini non dà opinioni su quello che faccio io e noi dobbiamo rispettare quello che Roberto fa in Nazionale"."Abbiamo giocato solo due gare, non venti. Dobbiamo pensare alla nostra strada, non a quelle degli altri. Se dopo venti gare, dobbiamo guardare la classifica vedremo il nostro percorso con un occhio alle altre, ora non è il momento per pensare ad altro che non sia la prossima gara. Siamo una squadra diversa dalle altre big, loro hanno già ambizioni definite, noi no. Noi siamo una squadra in crescita, sia io e tifosi siamo contenti di quanto fatto fin ora, ma dobbiamo stare tranquilli".- "Tutti bene. Non ci sono bluff. L'unico è Vina che è arrivato un'ora fa. Smalling, Mancini, Pellegrini e Zaniolo sono tutti recuperati e domani sono a disposizione per giocare".- "No, non ci ho pensato perché sono concentrato sulla prossima. Domani non ci sarà turnover. Abbiamo Zaniolo e Perez, se gioca lo spagnolo per me non è turnover: è così che funziona quando hai più giocatori bravi nella stessa posizione. Sul vice Karsdorp, abbiamo Reynolds e Ibanez che ha fatto il precampionato da terzino destro e lo può fare".