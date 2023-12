Come riportato dall'ANSA, questa mattina la Procura della FIGC ha notificato a Josèl'avviso di conclusione delle indagini in merito alle dichiarazioni lesive contro l'arbitro Matteoprima di, match poi vinto dai giallorossi. "Sono onesto e dico che mi preoccupa l'arbitro, lo abbiamo avuto tre volte come quarto ufficiale e non penso abbia la stabilità emozionale per partite di questo livello": erano state queste le parole del tecnico portoghese, che ora potrebbe essere interrogato dal Procuratore federale Giuseppea meno che, entro cinque giorni, la società presenti delle memorie difensive. Il rischio per lui è quello di un deferimento.