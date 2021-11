La sconfitta dellasegna l'ennesimo capitolo di una vera e propria crisi in cui è incappato l'allenatore giallorosso,: 6 ko in 12 gare tra campionato e coppa, derby perso e umiliazione nella trasferta in Norvegia contro il. Il portoghese, dopo il 3-2 coi veneti, ha dichiarato: "Ho tre anni di contratto, c'è un progetto.: io non l’ho mai detto, ma dirò fino all’ultima partita che è l’obiettivo per cui lottare".Nel frattempo è comparsa lasu un suo possibile, seppur alta (e quindi poco probabile): la fine anticipata dell'avventura di Mourinho è data a 7.00 da Goldbet, che quota la sua permanenza a 1.07.