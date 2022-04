Mourinho, a DAZN, parla così dopo la sconfitta della Roma contro l'Inter: "Troppa Inter. La squadra più forte del campionato con giocatori forti in tutti gli aspetti, soprattutto dal punto di vista fisico. Per vincere tutto deve essere perfetto e noi siamo stati bravi ma non perfetti. Non abbiamo sfruttato la palla gol di Mancini sullo 0-0 e abbiamo subito la rete dopo pochi secondi. Siamo stati bravi ma con i due gol abbiamo avuto un calo di concentrazione. Abbiamo avuto coraggio anche dopo il 3-0 ma ci sta perdere una partita dopo tutti questi mesi e preferisco farlo contro chi è più forte di noi come l'Inter. Era una partita difficile anche per Sozza e sono contento per come ha arbitrato. I giocatori delle due squadre gli hanno dato una mano ad arbitrare bene. Sono orgoglioso della mia squadra".