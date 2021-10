Jose Mourinho commenta a Dazn la sconfitta per 1-0 contro la Juventus all'Allianz Stadium: "Oggi grande Roma, è l'unica cosa che posso dire e che ho già detto ai miei giocatori nello spogliatoio. Parliamo di zero punti, però siamo stati grandi in ogni aspetto. Complimenti ai miei giocatori e ai medici che hanno fatto di tutto per recuperare gli infortunati, e al mio staff che ha preparato la partita con grande concentrazione e coraggio senza tanti nazionali. Quella di stasera è una sconfitta, ma nell'ottica della crescita generale della squadra la vedo bene e stasera meritavamo noi di vincere."

RABBIA PER IL RECUPERO DI 3 MINUTI - "Il rigore non lo commento, ma quella del recupero mi fa arrabbiare perché c'è chiaramente dell'intenzionalità".

LO SPOGLIATOIO JUVE - "Non lo faranno, ma spero che qualcuno dica in pubblico le parole che abbiamo sentito provenire dallo spogliatoio della Juventus... Loro sanno perfettamente di aver avuto tante difficoltà stasera. Qualche anno fa ho vinto qui senza meritare tanto, mentre stasera in cui abbiamo dimostrato che stiamo andando nella giusta direzione, ho perso. Questo è calcio e una sconfitta è una sconfitta."

MA COSA È SUCCESSO NEGLI SPOGLIATOI? - "Ci hanno fatto i complimenti."

ABRAHAM - "Ragazzo molto coraggioso, che ha animato l'azione del rigore e stava trascinando la squadra. Appena è arrivato il rigore, l'avrebbe voluto tirare ma noi abbiamo una precisa gerarchia per i rigori: primo Veretout, secondo Pellegrini, terzo Abraham. In quel momento, se Jordan avesse detto ad Abraham di calciarlo non sarebbe stato un problema. Ma è andata così e l'importante è tornare a casa senza rimpianti e con la consapevolezza che sei in grado di giocartela contro le squadre più forti".

DOMINIO - "Siamo riusciti a pressarli e a coprire in modo tale da bloccare completamente il loro contropiede, abbiamo controllato gente poderosa come Chiesa e Cuadrado. E abbiamo costruito tanto, poi è chiaro che coi professori Bonucci e Chiellini non è facile sfondare, ma penso che abbiamo fatto una prestazione più che sufficiente a vincere. Se pareggiavamo, poi la ribaltavamo perché la Juve era in seria difficoltà."