L'allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky anche su quello che è l'interesse dei giallorossi per Morata.'Ti dico solo che non è Mbappé. Non è Mbappé, però penso sempre, anche quando non siamo d’accordo, che Pinto voglia le stesse cose che voglio io. Sì, sono sicuro, sicuro. L’obiettivo comune è che la squadra ottenga il miglior risultato possibile'.