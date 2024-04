José Mourinho, nell'intervista a The Telegraph, oltre a parlare di Pogba è tornato anche sull'avventura a Roma: "A Roma nessuno sognava una finale europea. Andare ai microfoni come volto del club dopo la sconfitta l'ho odiato. Ora voglio una squadra con obiettivi realistici e che mi rispetti. Non è che io abbia paura di lavorare con club non 'fatti per vincere'. Il mio lavoro è cercare di trasformare i club in quelli 'fatti per vincere. L’unica cosa che pretendo è che i traguardi e gli obiettivi vengano stabiliti da tutti in modo equo. Non posso andare in una squadra dove, per via della mia storia, bisogna vincere il titolo. No. L'unica cosa che voglio è che sia giusto. Quello che voglio dire è che le persone dovrebbero guardarmi come guardano gli altri tecnici.