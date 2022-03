Alla vigilia del match di Conference League contro il Vitesse, José Mourinho ha risposto a una domanda sul campionato e in particolare sul quarto posto, lotta in cui potrebbe rientrare anche la Roma e che coinvolge anche la Juventus: "Dobbiamo pensare a vincere la prossima partita - ha detto Mourinho - guardare a chi è davanti a noi, a chi è dietro: sono tutte vicine tra il quarto e l’ottavo posto. Io non voglio guardare a nessuno dei due posti, solamente all’Udinese".