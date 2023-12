Dopo le dichiarazioni sull'arbitro Marcenaro, Mourinho ha ricevuto l’avviso di conclusione indagini dalla Procura della Figc. Le parole di José risulterebbero gravi agli occhi della procura. Per tre ragioni scrive il Corriere dello Sport: le parole sulla «stabilità emozionale» sono valutate come premeditate, c’è un’accusa anche nei confronti di Berardi ed esiste una recidività. Al termine di Monza-Roma della passata stagione, Mou giudicò negativamente anche l’operato di Chiffi e il tribunale federale lo punì con due turni di stop. L'allenatorerischia quindi la stessa sanzione che gli farebbe saltare le gare con Fiorentina e Bologna. Mourinho dovrebbe essere quindi regolarmente presente per la sfida contro la Juve il 30 dicembre.