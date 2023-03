L'allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa al termine del match.'Abbiamo cercato di giocare più alti, quando avevamo una superiorità numerica a centrocampo con Cristante e Matic che si abbassavano. All'inizio del secondo tempo abbiamo pensato che era meglio cambiare dinamiche, con Bremer a destra e Bonucci centrale era fondamentale fermare Bonucci perché ha un piede fantastico. Allegri ha cambiato posizionamento dei calciatori ed è stato difficile. Dopo il disastro di Cremona abbiamo portato il risultato a casa'.'Ci sono cose difficili da assimilare e da cambiare. Ci sono dei club dove tu sei obbligato a vincere ogni partita, ho vinto un campionato con 100 punti e ne ho perso uno con più di 90 punti. Ci sono squadre con obiettivi precisi e che devono sempre vincere, come testa, come mentalità, abbiamo ancora qualche problema ma i ragazzi hanno voglia di giocare, sanno soffrire anche quando le cose non vanno bene. Non è una squadra che vive tranquilla dopo una gara come quella di Cremona. Abbiamo passato dei giorni in cui abbiamo sofferto e voglio fare i complimenti a loro per come hanno interpretato la partita'.'Ieri ho visto qualche partita della Premier e giocavano a 3, a 4 o a 5. Noi giochiamo a 4, Mancini sta in un momento molto buono ed è molto tranquillo, ha fatto anche cross importanti e nessuno si aspetta di vincere questa partita con un suo gol. E' stato importante quello che abbiamo fatto, compensando quanto fatto martedi scorso. Se oggi la Juve vinceva andava a 6 punti e poi sentivi il loro fiato sul collo, ora possiamo guardare alto e guardare quelle che sono avanti a noi'.