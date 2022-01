Jose Mourinho in conferenza stampa postpartita all'Olimpico: "Per più o meno 70 minuti ho visto una Roma di qualità a tutti i livelli, sempre in controllo. Abbiamo fatto sentire la Juventus in difficoltà, abbiamo avuto sia organizzazione che gioco offensivo. Ho avuto sensazioni troppo buone in questi 70 minuti. Ora però dobbiamo risolvere al nostro interno le debolezze psicologiche, perché ci vogliono tanti soldi per prendere diversi giocatori che possano cambiare subito la squadra. Questa squadra l'anno scorso è finita settima per molte ragioni, e ora siamo ancora lì: pensavo che fosse una squadra di livello più alto rispetto a com'è davvero, e che l'avrei migliorata più facilmente. È una situazione difficile per i tifosi romanisti, ma lo è di più per noi in quanto professionisti. Il giocatore che arriverà dal mercato sarà più adatto al profilo psicologico che vogliamo."