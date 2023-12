Le parole diin conferenza stampa:LA PARTITA - Partita che potevamo vincere anche noi, nel primo tempo potevamo vincere noi. L'unica squadra in difficoltà era la Juve nel primo tempo, abbiamo creato problemi strategici con le posizioni di Dybala e Bove. Secondo me un primo tempo di altissimo livello, fanno un gol con due rimbalzi e inizia il loro habitat naturale. Squadra fortissima nel blocco basso, giocatori bravi nei duelli individuali, abbassano il blocco, dopo la gente brava in ripartenza e diventa difficile per noi. Abbiamo fatto tutto il possibile. Poi Max mette Chiesa fresco per le ripartenze sul lato fragile di Mancini, abbiamo perso la partita nel risultato ma non nel gioco. C'è stata una crescita mentale, niente di negativo da dire ai miei.LUKAKU - Strategicamente Paulo ha avuto tanta palla come Bove e poi Lorenzo. Era difficile per Danilo e Gatti arrivarci, abbiamo avuto tanta palla e creato tanto. Lukaku si abbassava per fare 1-2 con Dybala, poi nel secondo tempo era impossibile trovare spazi di penetrazione. C'è il muro di Torino, lo stadio è educato a questo qua, si gioca per vincere e se dobbiamo essere bassi non c'è problema, perchè devono vincere. Stanno lì anche con gioia, per questo abbiamo cercato di segnare prima.2023 - Nel 2023 in condizioni normali sarebbe un anno ultra storico per la Roma. 2 anni di fila una competizione europea, giocare la Champions come vincitori dell'Europa League. In condizioni normali sarebbe un anno super storico, io preferisco dire il Dio del calcio non ha voluto ma non è stato il Dio del calcio ma una serata infelice di un gruppo di arbitri di top livello. Roma straordinaria nel 2023 nell'arrivare a quella finale che meritava di vincere. Adesso finiamo questa metà di stagione qualificati con l'Europa. Ora penso ai 5 punti dalla quarta posizione, facciamo il possibile per arrivare lì. Finiamo con unna sconfitta ma che mi dà gioia in certe cose.MERCATO - Abbiamo perso Ndicka oggi, abbiamo partita il 3. Invece di pensare al mercato, io preferisco pensare che ne devo mettere 3 e giocare contro la Cremonese e non ci sono difensori. Mi fa quasi piangere il sacrificio di Mancini, ma non mi interessa vogliamo vincere. Andiamo avanti