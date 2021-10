Josè, in conferenza stampa, analizza la sconfitta della sua Roma con la Juventus."Tante cose positive per i miei, possiamo parlare tanto tempo. Abbiamo fatto una grande partita, un grande lavoro per tutti. Con i preparatori a recuperare giocatori. Lavori con piccoli gruppi. Ogni giorno arrivava un calciatore. E siamo qui, alla casa della Juve, e abbiamo giocato come abbiamo giocato. Solo il risultato è negativo. Zero punti per noi. Per me è importante la squadra, è la prima volta che sono in un progetto così. E' molto importante capire l'evoluzione della squadra. Mentale ed emozionale, con le qualità che abbiamo. Per me è stata una grande Roma, una grande partita. Il risultato non lo meritavamo"."Non voglio giudicare. Mi voglio concentrare sulla squadra, sulla partita fatta"."Deve anche sbagliarne qualcuno. Il rigore? Situazione semplice: abbiamo definito le gerarchie. Jordan è il primo, Tammy è il terzo. Super fiducioso, Tammy: ha fatto la giocata del rigore, ha preso la palla, l'ha trascinata, poi segna. E pensa di essere invincibile e vuole avere il coraggio di tirare. C'è una definizione chiara e hanno deciso di andare con quello lì. Ha sbagliato. Szczesny ha parato. Si è innervosito? Magari sì, non voglio giocatori che hanno paura, voglio giocatori così, che vengono qui a giocare dal primo all'ultimo minuto così. Per me non è un problema. Sono felice che il calcio sia di nuovo calcio. Non era pieno, ma la sensazione era quella. Il calcio è questo. Insulti? Magari mi trovano per strada e vogliono una foto. Nello stadio non è un problema. Sicuro, se mi trovano lì vogliono foto. La gente si diverte..."."​Insulti? Magari mi trovano per strada e vogliono una foto. Nello stadio non è un problema. Sicuro, se mi trovano lì vogliono foto. La gente si diverte..."."Non c'è vantaggio sul rigore? Il quarto uomo ha detto lo stesso a me. Il resto lo lascio a voi, agli specialisti, a Rocchi, alla gente. Non voglio, sai? Poi dite che Mourinho ha perso e parla dell'arbitro. No, Mourinho non parla dell'arbitro. La squadra ha perso ma ha giocato bene. Il quarto uomo mi ha detto che non esiste vantaggio su rigore. 3 minuti di recupero per me sono stati una sorpresa. Non fare cambi? Difficile cambiare se la squadra gioca così bene. Vado a cambiare? Non ho garanzie di miglioramento. Abbiamo giocato nei limiti delle potenzialità contro una squadra sempre compatta contro la Juve. Poi ci sono panchine in Serie A: oggi con la linea a 4, con Karsdorp in dubbio fino all'ultimo, i tre difensori in panchina erano Reynolds, Kumbulla e Calafiori".