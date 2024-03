Joséha suscitato interesse con le sue dichiarazioni riguardo alla possibilità di allenare in Arabia Saudita. Durante un'intervista rilasciata a Fabrizio Romano, Mourinho ha affrontato questo argomento, aggiungendo un'altra possibile destinazione alla sua carriera.- "Cristiano Ronaldo ha aperto le porte a quel mondo in termini calcistici. Quando mi arrivò l'offerta si trattò di una proposta economica molto importante, ma rifiutati perché per me era più importante la Roma e il calcio europeo. In futuro mai dire mai, ma in questo momento non firmerò nessun contratto perché prima devo prendere la decisione migliore"- "Voglio ricominciare. A volte quando la tua avventura in un club finisce hai bisogno di riposare e pensare, ma in questo caso già il giorno dopo che sono andato via dalla Roma ero pronto per ricominciare. Mi sento bene, amo il lavoro e sono pronto, ma non voglio fare la scelta sbagliata, non posso accettare un incarico solo per la passione o perché mi sento pronto. Devo essere paziente, siamo a marzo e di solito è difficile che accada qualcosa in questo mese, quindi il mio obiettivo è ricominciare in estate".